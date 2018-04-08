Bordo Mavililere Mehmet Ekici'den kötü haber!
2016-17 sezonunun devre arasında Trabzonspor tarafından kadro dışı bırakılan, bu sezon başında bonservissiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet Ekici'nin Trabzonspor'a açtığı dava kabul edildi. Haber61'de yer alan habere göre milli futbolcu, bordo-mavili kulüple arasındaki sözleşme gereğince alacaklarını tahsil edemedi. Alacaklarının ödenemsi gereğince 2 milyon 317 bin TL'lik dava açan Mehmet Ekici'nin bu girişimi, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından kısmet kabul edildi.
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararı gereğince Trabzonspor, Mehmet Ekici'ye 2 milypn 246 bin TL ödeyecek. Gerekçeli karar, Trabzonspor'a ulaştırılırken bordo-mavililerin konuyu Tahkim Kurulu'na taşıyacağı ve karara itiraz edeceği kaydedildi.
Habertürk
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