Borsa güne yükselişle başladı: 117.978,51
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Açılışta BIST 100 endeksi, 385,84 puan ve yüzde 0,33 artarak 117.978,51 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi de yüzde 0,25 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 0,76 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Dün,119.000 puan sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki hızlı yükselişlerin etkisiyle düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 değer kaybıyla 117.592,67 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde işsizlik verileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayisine ilişkin veriler ile siyasi gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.500 seviyesinin destek, 119.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.
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