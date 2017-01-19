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Borsa İstanbul'da kör havuz sistemi bitiyor

Borsa İstanbul'da kör havuz sistemi bitiyor.29553
  • Giriş : 19.01.2017 / 12:50:00

Borsa İstanbul'da alınan yeni kararla kör havuz uygulamasının kaldırılacağı açıklandı.

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Borsa İstanbul Başkanı Karadağ, kör havuz uygulamasıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Karadağ, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından düzenlenen "Kurumsal Yönetim Zirvesi'nde" konuştu.

Konuşmasında kör havuz uygulamasını sonlandıracaklarını söyleyen Karadağ, "Kör havuz konusunda ara bir çözüm kullanacağız" dedi.

KÖR HAVUZ NEDİR?

Hisse senedi işlemlerinde, gerçekleşen emirlerde taraf olan aracı kurum isimlerinin gizlenmesine İngilizce'de "dark pool", Türkçe'de ise  "kör havuz"deniyor. "Kör havuz", büyük ve kurumsal yatırımcıların, gün içinde yaptıkları işlemleri diğer yatırımcıların takip edememelerini sağlıyor.

Uygulama  sistemde, anlık olarak işlemlerin hangi kurumdan yapıldığı görünmezken, gün sonunda belli bir ücret karşılığında veri terminalleri aracılığıyla yatırımcılarla paylaşılıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, Haziran ayında yaptığı açıklamada 2010 yılında hayata geçirilen hisse senedi işlemlerinde aracı kurum isimlerinin gizlenmesi uygulamasından vazgeçilebileceği sinyalini vermişti.

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