Facebook Twitter Rss

Borsa İstanbul'dan tüm zamanların rekoru!

Borsa İstanbul'dan tüm zamanların rekoru!.29553
  • Giriş : 12.07.2017 / 19:20:00

Son aylarda üst üste rekorlar kıran Borsa İstanbul'da bir rekor daha daha tarihe gömüldü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Borsa İstanbul, son zamanlarda tarihinin en yüksek kapanışlarını yapıyor. Bugün de bir rekor daha kırıldı.

Borsa İstanbul Endeksi'inin önceki kapanış rekoru 6 Temmuz Salı günü 101 bin 208 puan ile, gün içi rekoru da yine aynı gün 101 bin 309 puan ile kayıtlara geçmişti.

Göztepe, Beşiktaşlı Tolga Zengin'i istiyor

ABD şirketi Google Avrupa'da kazandı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Borsa rekora doymuyor!

Borsa rekora doymuyor!

Borsa İstanbul'da rekor üstüne rekor kırılıyor. Son rakam 103 bin puan.

Dolar yükselişe geçti

Dolar yükselişe geçti

Dolar, bu sabah yükselişe geçerek 3.64 TL'den işlem görmeye başladı.

 

Emekliye intibak zammı tekrar gündemde

Emekliye intibak zammı tekrar gündemde

Emekliye maaş düzeltme sağlayacak intibak yeniden gündeme geldi.

Altın fiyatlarında 4 yıl sonra bir ilk yaşandı

Altın fiyatlarında 4 yıl sonra bir ilk yaşandı

Yeni yıla yükselişle başlayan altın, yılın ilk yarısında yatırımcıya yüzde 7,7 kazandırdı.

 

Bakan açıkladı! Düve kesimine yasak geldi!

Bakan açıkladı! Düve kesimine yasak geldi!

Bakan Çelik, Kurban Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan'dan kıdem tazminatı açıklaması

Bakan'dan kıdem tazminatı açıklaması

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, kıdem tazminatı ile ilgili açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya