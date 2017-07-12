Borsa İstanbul'dan tüm zamanların rekoru!
Borsa İstanbul, son zamanlarda tarihinin en yüksek kapanışlarını yapıyor. Bugün de bir rekor daha kırıldı.
Borsa İstanbul Endeksi'inin önceki kapanış rekoru 6 Temmuz Salı günü 101 bin 208 puan ile, gün içi rekoru da yine aynı gün 101 bin 309 puan ile kayıtlara geçmişti.
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