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Borsa rekora doymuyor!

Borsa rekora doymuyor!.29553
  • Giriş : 11.07.2017 / 15:08:00

Borsa İstanbul'da rekor üstüne rekor kırılıyor. Son rakam 102 bin 322 puan.

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Borsa İstanbul, endeks günün ikinci yarısında 102 bin 322 puanı görerek rekor tazeledi.

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