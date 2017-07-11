Borsa rekora doymuyor!
Borsa İstanbul, endeks günün ikinci yarısında 102 bin 322 puanı görerek rekor tazeledi.
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