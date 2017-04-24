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Borsada tüm zamanların rekoru!

Borsada tüm zamanların rekoru!.29553
  • Giriş : 24.04.2017 / 20:42:00

Ekonomide istikrar rüzgarları esmeye başladı. Borsa İstanbul rekor seviyede kapanış yaptı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 93.802,81 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapandı. BIST 100, 22 Mayıs 2013'te 93 bin 398 puan ile en yüksek gün içi düzeyini görmüştü.

Fransa'da dün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna piyasaların desteklediği merkez aday Emmanuel Macron'un kalması üzerine euro karşısında sert düşen doların iç piyasada da 3.58 lira düzeyine gerilemesi, hisse senedi fiyatlarına olumlu yansıdı.

İkinci seansa 93 bin 300 puanın üzerinde başlayan BIST 100, hızlı bir çıkışla 93 bin 400 puanı aşarak gün içi rekorunu kırdıktan sonra, 93 bin 802.81 puan ile de kapanış rekorunu kırdı.

Borsa İstanbul'da rekor kırılırken, dolar da 3.5755 liraya kadar gerilerken, dolar karşısında son dönemin en yükseği olan 1.0875 dolara kadar yükselen euro da, parite etkisiyle iç piyasada 3.8843 liraya geriledi.

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