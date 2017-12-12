Boşanma aşamasındaki Ebru Gündeş eridi!
Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı ambargoyu delmek suçundan yargılanan ve Türkiye aleyhine tanıklık yapan Reza Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş'in günden güne zayıflaması dikkatlerden kaçmadı.
HT Magazin’de yer alan habere göre, ünlü şarkıcı önceki gün Kıbrıs’ta sahneye çıktı.
Repertuvarında İbrahim Tatlıses parçalarına ağırlık veren Gündeş’in zayıfladığı ve yorgun görünmemek için aşırı makyaj yaptığı gözlerden kaçmadı.
HABERTURK
DİĞER HABERLER
Yerlitaş'tan şehit savunması: Gözlüğüm yoktu
Ünlü modacı Nur Yerlitaş, skandal sözleri ile ilgili açıklama yaptı.
Ebru Şallı, evli sevgilisi tarafından terk edildi!
Eski manken Ebru Şallı, evli sevgilisi Uğur Akkuş tarafından terk edildi.
İbrahim Tatlıses maketinin önünde dua etti
Küçük çocuk, sevilen türkücü İbrahim Tatlıses maketinin önünde dua etti.
Usta sanatçı Şen Şener savcılığa koştu!
Usta sanatçı Şener Şen, sosyal medya hesapları ile ilgili harekete geçti.
Türkücü İbrahim Tatlıses o davadan beraat etti
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, yargılandığı davadan beraat etti.
Şehit ailelerinden Nur Yerlitaş'a dava!
Nur Yerlitaş'ın skandal sözlerine şehit ailelerinden de tepki geldi.