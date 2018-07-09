Bostancı: Çok şaşırtıcı bir kabine olmayacak
Bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak olan yeni kabine ile ilgili görüş bildiren AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, çok şaşırtıcı bir kabine olmayacağını söyledi.
NTV'de canlı yayına katılan Bostancı, Meclis'in çok güzel işlere imza atacağını belirterek, muhalefetin gücünü Erdoğan'ın gelişinde ayağı kalkıp kalkmamak yerine bu tür şeylere vermesi gerektiğini söyledi.
Bostancı, "Erdoğan sadece AK Parti'nin Genel Başkanı değil, yüzde 52.5 oy almış bir cumhurbaşkanı. CHP'ye tavsiyem halkın tavrından ders çıkarsın. Orada göstereceği saygı halka gösterilecek saygıdır. Sayın Kılıçdaroğlu ile Erdoğan'ın statüleri aynı değil. Kurallar ve ilkeler var. Herkesi temsil eden bir makama gelen bir kişi Meclis'te yemin edecekse sizin kurallara uymanız gerekir. Bu bir fırsattır" dedi.
Kabinenin bu akşam Erdoğan tarafından saat 21.30'da açıklanacağını hatırlatan Bostancı, "Çok şaşırtıcı bir kabine olmayacak. Şaşırılan isimler de elbette olabilir" ifadelerini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'nda yapacağı yemin törenine katılacaklarını, ancak salonda ayağa kalkmayacaklarını açıklamıştı.
SPUTNİK
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