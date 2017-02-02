Boydak Holding yönetimi değişti
15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası Tasarraf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilmeye başlanan Boydak Holdin'de Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Şener ve Ertunç Laçinel görevden alındı.
Holdingin Yönetim Kurulunda ise Taner Yalçın dışında diğer isimler değişti. Buna göre Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Güzeldülger, Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Güney, Serkan Ertürk ve Ramazan Erikli’nin görevleri sona erdi.
Bu isimlerin yerine yönetim kurulu başkan vekilliğine Muhiddin Gülal, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Doğuş Bektaş, Recep Kılınç ve Resul Memiş getirildi.
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