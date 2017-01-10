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Boydak'ın oğlu ve kardeşi gözaltına alındı

  • Giriş : 10.01.2017 / 17:50:00
  • Güncelleme : 10.01.2017 / 19:24:33

Mustafa Boydak'ın oğlu ve kardeşinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, kardeşi Bekir Boydak ile oğlu Mahmut Sami Boydak'ın gözaltına alındığını belirtti. Mustafa Boydak, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Büyük oğlum Mahmut Sami ve kardeşim Bekir 6 gündür istanbul’da gözaltında. Sabahtan itibaren mahkemeye çıkılacak. Dualarınızı eksik etmeyin. Mahmut Sami Boydak oğlum ve kardeşim Bekir Boydak inşallah alınlarının akı ile savunmalarını yapacaklar.Tekrar aramıza katılacaklar inşallah."

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