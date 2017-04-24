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Bozankaya tramvayları Kayseri'nin hizmetinde

Bozankaya tramvayları Kayseri'nin hizmetinde.22442
  • Giriş : 24.04.2017 / 13:58:00

Yüzde 100 alçak tabanlı Bozankaya tramvayları Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildi.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi’yle Bozankaya arasında yapılan anlaşma doğrultusunda 30’uncu tramvay da Kayseri’ye hizmet vermeye başladı.

Kayserilileri artık Bozankaya tramvayları taşıyor. Bozankaya üretimi ilk yerli tramvay filosu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildi. Yapılan anlaşma çerçevesinde 30 raylı sistem aracının tamamı Kayseri’ye ulaştı. Test sürüşlerinin tamamlanmasıyla birlikte Bozankaya tarafından üretilen yüzde 100 alçak tabanlı yolcu dostu tramvaylar Kayserililere hizmet vermeye başladı.

Günay: Bozankaya yatırımlarını sürdürüyor

Bozankaya üretimi ilk yerli tramvay filosunun Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilmesinin gurur verici olduğunu belirten Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, “İlk yerli yüzde 100 alçak tabanlı yolcu dostu tramvaylarımızı Kayseri’nin hizmetine sunduğumuz için çok mutluyuz. Türkiye’de toplu taşımacılık alanında raylı sistem toplu taşıma sistemlerine olan ihtiyaç giderek artıyor. Bu doğrultuda Bozankaya olarak son teknolojiyle yeni araç projeleri geliştiriyor ve raylı sistemlere yatırım yapıyoruz” dedi.

‘Kayseri Büyükşehir Belediyesi örnek olacak’

Bozankaya’nınBombardier’le yaptığı stratejik ortaklığı hatırlatan Günay, “Bu stratejik ortaklık, bugün yerli üretici olarak kazandığımız başarının bir göstergesi. Amerika ve Avrupa’da birçok raylı sistem projesinde yer almamızın yanı sıra Türkiye’de ilk defa Kayseri Büyükşehir Belediyesi için yerli tramvaylarımızı ürettik. Bu doğrultuda Kayseri’deki bu örnek projemizin raylı sistem ihtiyacı olan diğer yerel yönetimlerimizin de yerli üretim tercihinde etkili olacağına inanıyoruz” dedi.

Satın alma maliyeti en uygun tramvay projesi

Bozankaya’nın Ankara’da üretilen alçak tabanlı ve 33 metre uzunluğundaki çift yönlü tramvayları, Türkiye’de kendi sınıfında en yüksek yolcu kapasitesine sahip araçlar olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilen satın alma maliyeti en uygun tramvay projesi olmasıyla da önem taşıyor. Bozankaya’nın geliştirdiği tramvay, geniş ve ferah iç mekânı ile oturan 66 kişi olmak üzere, toplam 392 kişilik yüksek yolcu kapasitesi sunuyor. Her iki tarafta altışar kapı ile toplam 12 kapıya sahip olan araçlarda bu kapılar sayesinde daha hızlı yolcu iniş-biniş sirkülâsyonu yapılabiliyor. Bojilerde gerçek aks kullanımı ile düşük bakım maliyetleri ve bakım kolaylığı sağlanıyor. Ayrıca her motor için bir inverter kullanarak yüksek verimlilik ve süreklilik sunuluyor. Satın alma maliyetlerinin uygun olmasının yanı sıra yerli üretim ile daha düşük maliyette ve daha kısa zamanda yedek parça ve servis sunulması gibi avantajları da sağlanıyor.

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