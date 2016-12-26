Facebook Twitter Rss

Bozdağ: 66 kişi rüşvetten tutuklandı

Bozdağ: 66 kişi rüşvetten tutuklandı.15227
  • Giriş : 26.12.2016 / 12:28:00

Bakan Bekir Bozdağ, ceza infaz kurumuna rüşvetten giren tutuklu sayısını açıkladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine sayı göstererek cevap verdi.

Bakan Bozdağ, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 'Rüşvet' başlıklı 252. madde gereğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna giren tutuklu sayısını 66 olarak açıkladı.

TCK'nın "Devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerinde sadakatsizlik" başlıklı 333. maddesi gereğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna giren tutuklu sayısının ise 1 olduğunu aktaran Bozdağ, tutuklanan kişilerin hangi kurum veya kuruluşta çalıştığına ilişkin istatistik tutulmadığını ifade etti.

İçişleri Bakanlığı'ndan gözaltı açıklaması

Soma davasında flaş gelişme!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

CHP'li Böke: Teklif madde madde dökülüyor!

CHP'li Böke: Teklif madde madde dökülüyor!

Tartışma konusu olan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili CHP'den açıklama geldi.

HDP'li Aysel Tuğluk adliyeye sevk edildi

HDP'li Aysel Tuğluk adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan HDP'li Aysel Tuğluk'un adliyeye sevk edildiği ortaya çıktı.

 

Başbakan ve Bahçeli anlaştı!

Başbakan ve Bahçeli anlaştı!

Başbakan Binali Yıldırım ile Devlet Bahçeli anayasa konusunda anlaştı.

HDP'ye bir şok daha! Zorla getirilecek!

HDP'ye bir şok daha! Zorla getirilecek!

HDP'li vekil Mehmet Ali Aslan mahkemeye zorla getirilecek.

 

Dışişleri Bakanı, Rus bakan ile görüştü

Dışişleri Bakanı, Rus bakan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Anayasa teklifinde ilk 2 madde tamam

Anayasa teklifinde ilk 2 madde tamam

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hareketli anlar yaşanıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya