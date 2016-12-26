Bozdağ: 66 kişi rüşvetten tutuklandı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine sayı göstererek cevap verdi.
Bakan Bozdağ, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 'Rüşvet' başlıklı 252. madde gereğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna giren tutuklu sayısını 66 olarak açıkladı.
TCK'nın "Devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerinde sadakatsizlik" başlıklı 333. maddesi gereğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna giren tutuklu sayısının ise 1 olduğunu aktaran Bozdağ, tutuklanan kişilerin hangi kurum veya kuruluşta çalıştığına ilişkin istatistik tutulmadığını ifade etti.
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