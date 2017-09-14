Bozdağ: ABD istihbaratında bu kadar bilgi yok
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Amerika Birleşik Devletleri'nin hakkında tutuklama kararı çıkardığı eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile ilgili konuştu ve dosyada bulunan bilgilerin ABD istihbaratında bile bulunamayacağını, FETÖ'cülerin bu bilgileri verdiğini vurguladı.
TRT
DİĞER HABERLER
İçişleri Bakanı: Gözaltılar var!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aysel Tuğluk olayı ile ilgili açıklama yaptı.
Erdoğan: Heykelimin dikilmesini istemiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.