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Bozdağ: ABD ve Rusya ile işbirliğine hazırız

Bozdağ: ABD ve Rusya ile işbirliğine hazırız.11129
  • Giriş : 24.01.2018 / 16:55:00

Hükümet adına açıklama yapan Bekir Bozdağ'dan Afrin açıklaması geldi.

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki PKK'lıları temizlemek için giriştiği Zeytin Dalı operasyonunda ABD ve Rusya ile işbirliğine hazır olunduğunu vurguladı.

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin olarak ''Suriye'de ABD ile karşı karşıya geleceğimizi düşünmüyorum. Suriye hava sahasını kullanmaya devam edeceğiz'' dedi.

''Operasyon, bölge terörden arındırılana kadar sürecek."

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bu açıklama, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'a ait.

Reuters Haber Ajansı'na konuşan Bozdağ, ''Bölgeye huzur ve barış gelecekse, biz ABD ile de Rusya ile de her türlü işbirliğine varız" dedi.

Bekir Bozdağ, Afrin operasyonu sırasında, Suriye hava sahasının ihtiyaç duyuldukça kullanılacağını da belirtti.

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Türkiye'nin ABD ile sahada karşı karşıya gelme düşüncesinin olmadığının da altını çizdi.

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