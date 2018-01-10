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Bozdağ: AK Parti ve MHP'nin talebi yok

Bozdağ: AK Parti ve MHP'nin talebi yok.11129
  • Giriş : 10.01.2018 / 16:25:00

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, erken seçim iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, erken seçim iddiaları ile ilgili yaptığı açıklamasında AK Parti ve MHP'nin böyle bir talebi olmadığını belirtti.

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