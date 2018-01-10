Bozdağ: AK Parti ve MHP'nin talebi yok
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, erken seçim iddiaları ile ilgili yaptığı açıklamasında AK Parti ve MHP'nin böyle bir talebi olmadığını belirtti.
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