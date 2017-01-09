Bozdağ: Atatürk dönemine dönüyoruz
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meclis'te konuşulan Anayasa Değişikliği görüşmelerinde hükümet adına söz alarak, muhalefet eden partilere açıklamalarda bulundu. Bozdağ, bu değişiklikle Atatürk dönemi yasalara dönüldüğünü ifade ederek, teklifi kabul etmeyenlerin Atatürk anayasasına karşı çıktığını ifade etti.
Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
'OHAL zamanında Anayasa Değişikliği doğru değildir' demek mantık dışıdır. Bu teklif rejim değil, hükümet değişikliği sistemidir.
Bu teklifte parlamento kaldırılmıyor. Cumhurbaşkanı'na karşı korunaksız olan parlamentoyu daha korunaklı hale getiren bir düzenleme söz konusu. Anayasanın ilk 4 maddesinde doğrudan ya da dolaylı yoldan bir değişiklik yoktur. Bu yüzden rejim değişikliği diyemezsiniz.'
'ATATÜRK ANAYASASINA KARŞI ÇIKIYORSUNUZ'
Parlamentonun HSYK'ya üye seçmesi hukuku güçlendirir. Yasama yokmuş gibi konuşuluyor ancak yasama güçlendirilmektedir.
Cumhurbaşkanı'nın bütün eylemlerine karşı yargı denetimi açılmaktadır. Bizim yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir. Biz Atatürk dönemine geri dönüyoruz, siz Atatürk'ün anayasasına karşı çıkıyorsunuz.
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