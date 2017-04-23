Bozdağ: CHP bilerek hukuku çiğniyor
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları aleyhine Danıştay ve Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamayacağını bir kez daha yineledi ve CHP'nin bilerek hukuku çğnediğini belirtti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'nin halk oylamasının idari işlemlerinin iptali için Danıştay'a dava açmasına ilişkin Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
Anayasa'nın 79. maddesinin ikinci fıkrasında geçen "YSK kararları kesindir. YSK'nın kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz" ifadesini hatırlatan Bozdağ, şunları kaydetti:
'KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME, GÖREVİMİN GEREĞİNİ İFADIR'
"YSK'nın kararları aleyhine hiçbir merciye başvurulamayacağını, Anayasa, YSK, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay söylüyor. Benim söylediğim Anayasa hükmü ile Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve YSK kararlarını tekrarlamaktan, hatırlatmaktan ibarettir. Benim bu gerçekleri hatırlatmam ve tekrarlamam, yargıyı etkilemek değil, kamuoyunu doğru bilgilendirme görevimin gereğini ifadır".
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