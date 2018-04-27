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Bozdağ: CHP'nin adayını Kılıçdaroğlu bilmiyor

Bozdağ: CHP'nin adayını Kılıçdaroğlu bilmiyor.11129
  • Giriş : 27.04.2018 / 15:32:00

AK Parti hükümetinden CHP Genel Başkanı'na aday eleştirisi geldi.

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Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklaması sonrası partilerin adayları tek tek belli olurken, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaos yaşanıyor.

CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili ile ilgili konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "15'ler olayı Türk siyasi tarihinin siyasi ahlaksızlık abidesidir. Güneş Motel dahil böyle bir ahlaksızlık abidesine Türkiye şahit olmadı. CHP'nin adayını Kılıçdaroğlu da bilmiyor" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "CHP'nin içinde bulunduğu durum gerçekten acınacak bir durum. CHP'yi Kılıçdaroğlu ve ekibi acınacak hale getirdi. CHP ne yapacağını bilmiyor. Kendi içinden bir ismi belirleyip çıkaramıyor. Siz Türkiye'yi yönetmeye ehil değil misiniz?. Kılıçdaroğlu kendisi çıkıp ben adayım demeli. Hodri meydan diyordu işte meydan. CHP'nin adayını Kılıçdaroğlu da bilmiyor. CHP 28 Şubat'ın motor gücüydü" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Türk halkı bütün bu alavereleri  dalavereleri seyrediyor. Vakti gelince de alaverecilere dalaverecilere sandıkta  dalacak" diye konuştu,

TRT

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