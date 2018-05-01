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Bozdağ: CHP yönetimi ne yapacağını bilmiyor

Bozdağ: CHP yönetimi ne yapacağını bilmiyor.11129
  • Giriş : 01.05.2018 / 17:04:00

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP'ye sert sözlerle yüklendi.

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AK Parti hükümetinden muhalefete tepki geldi. Başbakan Yardmıcısı Bekir Bozdağ, henüz Cumhurbaşkanı adayını belirlemeyen CHP yönetimini ne yapacağını bilmemekle suçladı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Ne yapacağını bilmeyen CHP yönetiminin, millete de devlete de CHP’ye de hayrı yoktur. CHP Genel Başkanı, kazanacağına inansa kendi aday olurdu" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ sosyal paylaşım sitesi "Twitter" üzerinden yaptığı açıklamada, ''CHP,cumhurbaşkanı adayını hala açıklayamadı;ama haklarını yememek lazım Cumhurbaşkanı adayını ilan edecekleri tarih,yer ve saati açıkladılar. Demek ki CHP’liler gibi CHP yönetimi de tam yetkili Genel Başkanları Kılıçdaroğlu da hala CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını bilmiyor. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını açıklayacakları tarihi ilan etmesi,siyasi bir strateji ya da hamle diye takdim edilse de bu, daha fazla gol yememek içi sadece bir zaman kazanma hamlesidir. CHP yönetiminin bu içler acısı durumu,tam bir aciz halidir; tam bir beceriksizliktir. Sahi karar vermek için bu kadar bocalayan,zikzak çizen ve hala ne yapacağını bilemeyen bir CHP’nin kime, ne faydası olur? Ne yapacağını bilmeyen CHP yönetiminin,millete de devlete de CHP’ye de hayrı yoktur. CHP Genel Başkanı, kazanacağına inansa kendi aday olurdu. Belli ki CHP Genel Başkanı kaybedeceği bir seçimde aday olmaktan ya da aday olmak zorunda kalmaktan korkuyor. Adaylık cesareti gösteremeyen Kılıçdaroğlu,halihazırda hem siyasi kayıptır hem de siyasi kaçaktır'' dedi.

TRT

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