Bozdağ, ABD'ye Gülen için gidiyor
15 Temmuz darbe girişimi sonrası gerçek yüzü ortaya çıkan FETÖ lideri Fethullah Gülen'in iadesi için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ikinci kez gideceği bildirildi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yeni Adalet Bakanı'nın göreve başlamasının ardından FETÖ'nün iadesi ile ilgili sürecin hızlanması bekleniyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 23-24 Ekim tarihlerinde Washington'u ziyaret ederek, ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch ile görüşmüştü. Obama yönetimi, Türkiye'nin ısrarlı taleplerine rağmen FETÖ'nün iadesine ilişkin dosyaları mahkemeye göndermedi. ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı adayı olarak Alabama Senatörü Jeff Sessions'u aday gösterdi. Yeni Adalet Bakanı'nın Senato tarafından onaylanmasınını ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yeni Adalet Bakanı'nı önce telefonla arayacağı, ardından Washington'da görüşmeye gidebileceği öğrenildi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldığı bir televizyon programında, "Sayın Trump’tan ve yeni Adalet Bakanı'ndan bu konuda bir bakış açısı geliştirmelerini beklediğimiz ve geliştireceklerine dair inancımızın yüksek olduğunu ifade etmek isterim. Umarız bir hayal kırıklığı yaşamayız. ABD Adalet Bakanı ile yeni bir görüşme olabilir. Yeni Adalet Bakanı görevine başladıktan sonra bir yeni ziyaret yapma ihtimali de olabilir" açıklamasında bulunmuştu.
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