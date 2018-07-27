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Bozdağ'dan ABD'ye: Had bilmezlik

Bozdağ'dan ABD'ye: Had bilmezlik.11129
  • Giriş : 27.07.2018 / 09:39:00

Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan kriz karşılıklı açıklamalarla büyüyor.

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Büyüyen Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle yargılanan ABD'li rahip Brunson ile ilgili ABD'nin açıklamasına hükümetten tepki yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rahip Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye’ye yönelik “yaptırım” tehdidine TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ’dan tepki geldi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada, “Türkiye, egemen ve bağımsız bir ülkedir; aynı zamanda demokratik bir hukuk devletidir. Türk yargısı, bağımsız ve tarafsızdır. Hiçbir kişi, makam veya organ Türkiye’ye de Türk yargısına da emir ve talimat veremez; tavsiye ve telkinde bulunamaz” dedi.

"Had bilmezliktir"

Bozdağ, “Türkiye’de darbe teşebbüsünde bulunan,251 şehidin, 2 bin 193 gazinin kanı elinde olan katil, başpapazlardan, teröristbaşı Fethullah Gülen’i himaye edeceksiniz, sonra da Türkiye’de pek çok suça karıştığı davaya konu papazı bahane edip Türkiye’yi tehdit edeceksiniz, bu, büyük bir had bilmezliktir. ABD’li bazı yetkililerin, bu gerçekleri görmeyip Türkiye’yi tehdit etmesi, büyük bir had bilmezliktir. Türk milleti ve Türkiye Devleti, tehdit edilemez, tehditlere de boyun eğmez. Türk milletini başka milletlerle, Türkiye Devleti’ni başka devletlerle karıştıranlar, hep kaybettiler” dedi.

Bazı ABD’li yetkililerin Türkiye’yi tehdidinin had bilmezlik olduğunu ifade eden Bozdağ şunları söyledi:

“Türk milleti,Türkiye Devleti ve Türk tarihi hakkındaki cehaletlerinin somut göstergesidir. Haddini bilmeyene had bildirmek de; Türk milletini ve Türkiye’yi tanımayanlara tanıtmak da bilmeyenlere de öğretmekte mahiriz. Türkiye’ye düşmanlık eden bütün ülkeleri, terör örgütlerini, hainleri ve ihanet şebekelerini alenen destekleyen ABD yönetimi, Türkiye’nin her oyunu, her tuzağı ve her kirli hesabı daima bozduğunu, bundan sonra da bozma gücüne sahip olduğunu hala öğrenmemişse, ders tekrarı da yaparız. Türkiye’de/Türkiye dışında Türkiye aleyhine terör faaliyetlerinde bulunan FETÖ, PKK, PYD ve YPG dahil bilumum terör örgütlerine alenen destek verip, sonra da dostluktan, stratejik ortaklıktan, müttefiklikten ve işbirliğinden bahsetmek, iki yüzlülükten başka bir şey değildir.ABD yönetimi, alemi kör herkesi sersem sanmaktan vazgeçmeli, kendi körlüğünü görmeli ve kendi sersemliğini de anlamalıdır. Zira Türkiye ve ABD’nin dostluğu, müttefikliği ve stratejik ortaklığı iki ülkenin de yararınadır.”

HÜRRİYET

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