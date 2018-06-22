Bozdağ'dan açıklama geldi: iftira ediyorlar
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, son dönem Anadolu Ajansı'na karşı artan tepkilere yanıt verdi ve bu durumu muhalafetin başarısızlığına bağladı.
Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:
Kendi seçim sonuçlarına dönük başarısızlıklarına kılıf uydurma çabalarından başka bir şey değildir.
Vatandaş ince eler sık dokur, İnce'yi eler sonunda Recep Tayyip Erdoğan'ı seçer.
50 büyük ülkenin büyükelçisi Türkiye'nin cumhurbaşkanını seçmiş olsaydı, Muharrem İnce Cumhurbaşkanı seçilirdi.
SPUTNİK
DİĞER HABERLER
YSK'dan görevliler için uyarı geldi
Yüksek Seçim Kurulu'ndan seçimde görev yapacaklar için uyarı geldi.
İnce'nin mitingi nedeniyle yollar trafiğe kapalı
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Maltepe mitingi ile ilgili açıklama yaptı.
TBMM'den Mimar Sinan Üniversitesi açıklaması
TBMM'den Mimar Sinan Üniversitesi ile ilgili açıklama geldi.
PKK'lı Karayılan ve Bayık yakalandı
PKK'lı Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın yakalandığı iddia edildi.
Erzurum'da ayı saldırısı: 1 kişi can verdi
Erzurumun'da arazideki hayvanlara bakmaya çıkan vatandaş ayı saldırısına uğradı.