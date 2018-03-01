Bozdağ'dan açıklama: TRT görevini yapıyor!
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, erken seçim iddiaları ve TRT'nin yasakladığı şarkılarla ilgili açıklama yaptı ve TRT'nin görevini yaptığını belirtti.
Bekir Bozdağ, TRT'nin bazı şarkıları yasakladığına yönelik haberlerle ilgili olarak ise, "TRT görevini yapıyor. Kanun dışı, sansür gibi takdim etmek ahlaksızlıktır" dedi.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, erken seçim iddialarına yanıt verdi.
Ankara'da gazetecilere açıklama yapan Bozdağ, "Erken seçim yoktur, vaktinde seçim vardır. Bunu daha kaç defa tekrar edeceğiz. Yok diyoruz, yok diyoruz, yok diyoruz. AK Parti'nin geleneğinde vaktinde seçim vardır. Bu geleneğe alışmayanlar, bu geleneğe alışsalar iyi olur. Seçim vaktinde olacaktır. Herkes planını ona göre yapsın" dedi.
"TRT GÖREVİNİ YAPIYOR"
TRT'nin bazı şarkıları yasakladığı haberleriyle ilgili olarak konuşan Bozdağ, "Kanunlara göre sigara vs. bazı şeylerle ilgili tedbir alması görevidir. Geçen yıl da , bir önceki yıl da aynısını yaptı. Bunu diğer televizyonların da yapması gerekiyor. Sanki ilk kez yapıyormuş gibi kamuoyuna takdim etmek kanun dışı sansür gibi takdim etmek ahlaksızlıktır. TRT görevini yapıyor" diye konuştu.
"BM'NİN ATEŞKES KARARINDA AFRİN YOK"
BM'nin ateşkes kararında sayılan yerler arasında Afrin'in olmadığını belirten Bozdağ, "BM'nin ateşkes kararını iyi okuduk, ABD de iyi okumalı" ifadesini kullandı.
NTV
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