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Bozdağ'dan AKPM'ye sert tepki

Bozdağ'dan AKPM'ye sert tepki.15284
  • Giriş : 26.04.2017 / 09:02:00

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKPM'nin kararını değerlendirdi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye'yi siyasi denetim alma kararı hakkında konuştu ve adil ve objektif olmayan bu kararın AK'ne ve AKPM'ye olan saygıyı yok ettiğini belirtti.

Adalet Bakanı, "AKPM'nin Türkiye'yi siyasi denetime alma kararı, haksızdır; tarihi hatadır; AK değerlerinin inkarıdır ve AKPM'nin aşırıcılığa teslimidir. AKPM'nin kararını şiddetle kınıyor ve reddediyorum. Adil ve objektif olmayan bu karar, AK'ne ve AKPM'ye olan güveni ve saygıyı yok etmiştir." ifadelerini kullandı.

İşte Bekir Bozdağ'ın tepki çeken kararla ilgili yaptığı o açıklama:

Bu kararla,Türkiye'ye karşı ikiyüzlü,gayri samimi,çifte standartlı davranan ve verdiği sözleri tutmayanların asıl yüzünü bir kez daha gördük. AK, AKPM, AB ve AP, Türkiye'yi doğru/iyi gören gözle takip etmeli; doğru/sağlam kulakla dinlemeli ve adil/objektif değerlendirmelidir.

Aksi takdirde Türkiye'yi doğru göremezler; doğruları duyamazlar; doğru/adil değerlendiremezler ve Türkiye hakkında doğru karar alamazlar. Maalesef Türkiye karşıtlarının terör örgütlerinin etkisiyle hazırladıkları raporlar, Türkiye-AB, AK/AKPM ilişkilerini olumsuz etkilemiştir.

Türkiye-AB, AK ve AKPM ilişkilerini, Türkiye karşıtlarının/terör örgütlerinin yıkıcı çalışmalarının zehirlemesine izin vermemeliyiz. Türkiye - AB, AK ve AKPM ilişkilerini; önyargılara, Türkiye karşıtlığına, islamafobiye, ırkçılığa ve terör örgütlerine kurban etmemeliyiz. AB, AK ve AKPM, Türkiye  karşıtları ile terör örgütlerinin sözcüsü gibi davranmaktan vazgeçmeli ve Türkiye'ye karşı adil/objektif olmalıdır.

Bu adil ve objektif olmayan,haksız ve subjektif kararlarla Türkiye üzerinde etkili olacağını sananlar büyük bir yanılgı  içindedir. Unutmayın,Türk milleti,büyük ve asil bir millet; Türkiye, gelenekleri, tarihi, ekonomisi, hukuku ve demokrasisi güçlü kadim ve büyük devlettir. Alınmış ve alınacak hiçbir haksız karar, Türk milletine ve Türkiye'ye zarar veremez; yol çizemez.

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