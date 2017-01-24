Bozdağ'dan CHP'nin itirazı için açıklama
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'nin anayasa ile ilgili rejim değişikliği iddialarına yanıt verdi ve Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurunun olumsuz bir karar ile sonuçlanacağını zannetmediğini belirtti.
Bozdağ'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar
Bu teklif hukuk devleti niteliğini güçlendiriyor. Bu düzenleme ile vatandaş doğrudan hükümeti seçecek. Doğrudan yürütmeyi seçecek. Ben sorarım bu daha demokratik değilmidir. Sandıktan çıkması elbetteki daha demokratiktir.
Oylamalar gizlilik kurallarına uygun şekilde yapıldı. Gerek AK Partili vekiller, gerek MHP'li vekiller, oylarını Anayasanın uygun gördüğü kurallara uygun şekilde kullandı.
CHP AYM için sahte delil oluşturmaya çalıştı. Bu boşa bir çabadır. AYM bunu kesin olarak kendi tespit edecektir. Anayasa mahkemesi'nden olumsuz bir karar çıkacağını zannetmiyorum.
Cumhurbaşkanının parti üyeliği hemen olur mu?
Belediye meclis üyeleri partili mi partili, İl meclis üyeleri partili mi partili , vekiller, başakan partili mi partili. Hepsinin biz görevini tarafsız olarak yaptığını kabul edeceğiz. Ama "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı partili olursa tarafsız olamaz" demek çok büyük çelişkilidir.
Cumhurbaşakanımız bizim kurucumuz mu, kurucumuz. Görevini başarılı şekilde yaptı mı yaptı. Cumhrubaşkanının partili olması görevini bağımsız, tarafsız yerine getirmesine engel değildir.
Referandum geçtikten sonra süreç kendiliğinden işleyecektir.
İzmir'in CHP'li belediye başkanı İstanbul'un ki de AK Partili sçildikten sonra herkesin başaknı olmadılar mı oldular. Tarafsızlık kağıt üzerinde olmaz. İcraatlarla olur. Tarafsızlığınızı eserlerine yansıtacaksınız.
Cumhurbaşkanına siyasi sorumluluk getiriliyor
Şimdi cumhurbaşkanın aldığı bütün eylem ve işlemleri sınırsız denetime açılıyor. Bu da hukuk sistemini güçlendiriyor. HSYK'ya üye seçme dışında yeni bir değişiklik yok
HSYK'da 22 olan üye sayısı 13'e indiriliyor. Cumhurbaşkanı'nın 4 üye seçme hakkı var.
Değişikli ne meclise ilk defa 7 üye seçme hakkı veriliyor.
Bir parti tek başına HSYK üyelerini belirleyemez. 3 te 2 çoğunluk lazım
Bu 7 üyeyi AK Partinin tek başına ya da MHP ile seçme hakkı yok. Ya CHP ile ya da HDP ile anlaşması lazım
Teklif tek adamlığı mümkün kılmıyor. Hiç kimse bu ülkede tek adamlık hayali kuramaz. Yürütmeyi yasamadan ayırıyoruz. Yasama halk tarafından seçiliyor. Yeni olan nedir? Yürütme de halk tarafından seçilecektir.
DİĞER HABERLER
Erdoğan Mozambik'te törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika gezisine hız kesmeden devam ediyor.
AK Parti referandum için heyet oluşturuyor
AK Parti, anayasa değişikliği referandumu için harekete geçti.
CHP'nin dosyasında o görüntüler var
CHP, anayasa değişikliği paketi için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor.