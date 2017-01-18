Bozdağ'dan flaş DAEŞ açıklaması
39 kişiyi acımasızca katleden Reina saldırganına yapılan operasyonla ilgili konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Esenyurt'ta yaka paça yakalanan saldırganın sorgusunda terör örgütü DEAŞ'a yönelik önemli bilgilerin yer aldığı bildirildi.
Bozdağ, "Reina saldırganının yakalanması polis teşkilatımız için çok büyük bir başarıdır, tebrik ediyorum" dedi. Bozdağ, saldırganın sorgu aşamasına dikkat çekerek, "DEAŞ'la ilgili önemli bilgilere ulaşılacak" dedi.
15 Temmuz darbe girişiminin kritik ismi, FETÖ imamı Adil Öksüz ile ilgili soruya yanıt veren Bozdağ, "Birileri tarafından saklandığını düşünüyorum. Eninde sonunda yakalanıp yargıya teslim edilecek" dedi.
TRT
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