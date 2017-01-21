Bozdağ'dan flaş yeni anayasa açıklaması
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Anayasa teklifi ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bozdağ, anayasanın kabülü ile Türk tarihinde ve Türk milletinin hayatında yeni bir dönem başladığını belirtti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Anayasa değişikliğini "parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi sağlayan tarihi önemdeki büyük bir anayasa reformu" diye niteleyerek hayırlı olmasını diledi.
Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi sağlayan tarihi önemdeki büyük anayasa reformu TBMM'de kabul edildi. Hayırlı olsun. bugün Türk tarihinde ve Türk milletinin hayatında yeni bir dönemin kapısı aralandı. Milletimizin 'evet' oyuyla da bu kapı tam açılacaktır. Güçlü yasama, etkin yasama denetimi, güçlü yürütme, istiklal, istikbal, istikrar, hızlı karar/uygulama ve büyük Türkiye için değişikliğe evet."
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