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Bozdağ'dan flaş yeni anayasa açıklaması

Bozdağ'dan flaş yeni anayasa açıklaması.15227
  • Giriş : 21.01.2017 / 12:55:00

Bakan Bozdağ, Anayasa teklifinin kabulüne ilişkin konuştu.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Anayasa teklifi ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bozdağ, anayasanın kabülü ile Türk tarihinde ve Türk milletinin hayatında yeni bir dönem başladığını belirtti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda kabul  edilerek yasalaşan Anayasa değişikliğini "parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı  sistemine geçişi sağlayan tarihi önemdeki büyük bir anayasa reformu" diye  niteleyerek hayırlı olmasını diledi.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı  açıklamada, şunları kaydetti:

"Parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi sağlayan  tarihi önemdeki büyük anayasa reformu TBMM'de kabul edildi. Hayırlı olsun. bugün  Türk tarihinde ve Türk milletinin hayatında yeni bir dönemin kapısı aralandı.  Milletimizin 'evet' oyuyla da bu kapı tam açılacaktır. Güçlü yasama, etkin yasama  denetimi, güçlü yürütme, istiklal, istikbal, istikrar, hızlı karar/uygulama ve  büyük Türkiye için değişikliğe evet."

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