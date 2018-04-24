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Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Osmanlı tepkisi

Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Osmanlı tepkisi.11129
  • Giriş : 24.04.2018 / 11:37:00

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki geldi.

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Sepet Beşik

Hükümet adına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı'ya iftira ve hakaret ettiğini söyledi ve sert tepki gösterdi.

Başbakan Yardımcısı  ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yörük Çalıştayı'nda Osmanıl ile ilgili sözlerine sert tepki gösterdi. Bozdağ, "Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı'ya iftira ve hakaretleri, başta Yörükler olmak üzere Türk milletinin her bir ferdine yapılmış iftira ve  hakarettir" dedi.

Kılıçdaroğlu, dün Mersin'de Gökbelen Yaylası'nda düzenlenen Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'nda şunları söylemişti: "Bu çadırlar kadim Anadolu kültürünün eserleridir. O nedenle bu çadırlar hepimizin ortak çadırlarıdır. Bu çadırlar aynı zamanda güzel Türkçemizi asırlar boyunca yaşatan çadırlardır. Osmanlı'nın sarayında Farsça, Osmanlıca konuşulurdu ama bu çadırlarda öz be öz Türkçe konuşulurdu. Osmanlının zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi. Dadaloğlu, Köroğlu boşuna mı çıktı? Boşuna mı söylediler, padişahın fermanını ama dağların da bize ait olduğunu. Elbetteki bu çadırları, kültürü, geçmişimizi de bileceğiz. Geçmişten ders alacağız, daha güzel bir geleceği hep beraber inşa etmek için. Bunun mücadelesini vereceğiz."

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