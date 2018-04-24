Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Osmanlı tepkisi
Hükümet adına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı'ya iftira ve hakaret ettiğini söyledi ve sert tepki gösterdi.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yörük Çalıştayı'nda Osmanıl ile ilgili sözlerine sert tepki gösterdi. Bozdağ, "Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı'ya iftira ve hakaretleri, başta Yörükler olmak üzere Türk milletinin her bir ferdine yapılmış iftira ve hakarettir" dedi.
Kılıçdaroğlu, dün Mersin'de Gökbelen Yaylası'nda düzenlenen Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'nda şunları söylemişti: "Bu çadırlar kadim Anadolu kültürünün eserleridir. O nedenle bu çadırlar hepimizin ortak çadırlarıdır. Bu çadırlar aynı zamanda güzel Türkçemizi asırlar boyunca yaşatan çadırlardır. Osmanlı'nın sarayında Farsça, Osmanlıca konuşulurdu ama bu çadırlarda öz be öz Türkçe konuşulurdu. Osmanlının zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi. Dadaloğlu, Köroğlu boşuna mı çıktı? Boşuna mı söylediler, padişahın fermanını ama dağların da bize ait olduğunu. Elbetteki bu çadırları, kültürü, geçmişimizi de bileceğiz. Geçmişten ders alacağız, daha güzel bir geleceği hep beraber inşa etmek için. Bunun mücadelesini vereceğiz."
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile görüştü
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile görüştü.
Akşener: Hile kovma masası kuracağız
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Akşener ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM'de konuştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuştu.
Akşener, Gül için çekilecek mi?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Abdullah Gül ile ilgili açıklama yaptı.
İşte CHP'nin muhtemel adayları
Seçime 2 ay kaldı. CHP, kendi adayını henüz açıklamadı. İki adayın netleştiği konusunda iddialar var
YSK, seçim takvimini belirledi
Yüksek Seçim Kurulu, partilere seçim takvimi ile ilgili taslak programı gönderdi.