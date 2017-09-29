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Bozdağ'dan MHP lideri Bahçeli'ye yanıt!

Bozdağ'dan MHP lideri Bahçeli'ye yanıt!.9621
  • Giriş : 29.09.2017 / 13:13:00

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kuzey Irak'ta düzenlenen bağımsızlık referandumu ile ilgili sözlerine yanıt verdi..

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Irak Kürt Bölgesel  Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumuna ilişkin, "Hem ekonomik hem siyasi  hem askeri her türlü alternatif konuşulmuş ve hangi alternatifin, hangi  öncelikle, ne zaman devreye sokulacağı karara bağlanmıştır. Bunlar vakti geldikçe  bir bir hayata geçirilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti, bu konuda ne  yapacağını ve neyi, ne zaman yapacağını gayet iyi bilmektedir." dedi.

Çekerek ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Çekerek 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, IKBY'nin aldığı  referandum kararı ve yaptığı halk oylamasının gayrimeşru ve Türkiye bakımından  yok hükmünde olduğunu söyledi.

Orada olup biten hadiselerin Türkiye'nin milli güvenliğiyle doğrudan  ilgili olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Milil güvenliğimize bugün de gelecekte de  tehdit oluşturmaktadır, aynı şekilde Irak'ın, aynı şekilde İran'ın milli  güvenliğiyle de doğrudan ilgili ve onlar için de tehdit oluşturan gelişmeler  yaşanmıştır." diye konuştu.

Bozdağ, Türkiye'nin bu gelişmeleri engellemek için elinden gelen her  türlü çabayı milletin ve devletin üstün yararını korumak için ortaya koyduğunu  belirterek, şöyle devam etti:

"Bir yandan Irak Merkezi Hükümeti ve Kuzey Irak Bölgesel yönetimiyle  görüşerek bu işin durdurulması için çalışırken, öte yandan da uluslararası  toplumla bu işi durdurmak için mücadele etmiştir. İsrail dışında hiçbir ülke  buradaki referanduma onay vermemiştir. Türkiye kararlılığını göstermek bakımından  tezkereyi erkene çekti, Milli Güvenlik Kurulunu öne çekti, Milli Güvenlik  Kurulunda görüşülen konuları Bakanlar Kurulunda ele aldı ve bu noktada tezkereyi  parlamentoda görüşerek somut adımlar attı. Arkasından sınırda askerimiz bir  tatbikat başlattı. Olabilecek her türlü gelişmelere karşı hazırlık yapıldı,  tedbir alındı ama buna rağmen referandum gerçekleşti. Fakat şunu bilmenizi  istiyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümetinin politikaları bu konuda  açıktır, nettir, bir kafa karışıklığı kesinlikle söz konusu değildir. Türkiye  referandumun gerçekleşmesi halinde neler yapabileceğini, hangi adımları atacağını  kendi yetkili organlarında görüşmüş ve karara bağlamıştır. Irak merkezi hükümeti,  İran, bölge ülkeleri, uluslararası toplumun bütün hassassiyetleri dikkate  alınarak bunlar yapılmıştır. Ve bundan sonra Irak ile ilgili bütün konularda Irak  Merkezi Hükümeti ile iş birliği ve koordinasyon içerisinde olmaya ayrıca İran'la  da istişare içinde olmaya devam edilecektir. Uluslararası toplumla birlikte  hareket edilmeye devam edilecektir.

Hem ekonomik hem siyasi hem askeri her türlü alternatif konuşulmuş  ve hangi alternatifin, hangi öncelikle, ne zaman devreye sokulacağı karara  bağlanmıştır. Bunlar vakti geldikçe bir bir hayata geçirilecektir. Türkiye  Cumhuriyeti Devleti Hükümeti, bu konuda ne yapacağını ve neyi, ne zaman  yapacağını gayet iyi bilmektedir. Onun için bu konudaki adımlarını da zamanlama  takvim içerisinde kendisi takdir ederek atacaktır. Hiç kimsenin bu noktada bir  endişesi olmamalıdır. Bunların tek tek açıklanması, yeri vakti geldiğince birbir  gerçekleştirilmesinin daha önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Onun için de aklı  selim ve sağduyu ile milletimizin ve devletimizin hukukunu koruyacak bir biçimde  politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. İnşallah, bu noktada da atacağımız  adımlar netice verir. "

Bölgenin ateşe atılması, istikrarsızlığın çoğalması, güvensiz  ortamların artması, yeni çatışmaların, yeni ateşlerin yanmasının hem bölgenin hem  de Türkiye'nin aleyhine olacağına dikkati çeken Bozdağ, "Biz bölgede yeni  çatışmalar, yeni ateşler, yeni yangınlar, yeni acılar istemiyoruz. Onun için de  diyoruz ki aklı selim ile herkes hareket etmelidir. Türkiye aklı selim ile  hareket edecek ama milletin hukukunu, devletin hukukunu korumak için atması  gereken bir adım olduğunda da en ufacık bir terüddüt göstermeden bu adımını  atacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmamalı." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'in açıklamalarını anımsatan Bekir  Bozdağ, şunları kaydetti:

"Sayın Bahçeli geçen gün 'İşte 5 bin ülkücü hazır' diye açıklama  yaptı. Esasında bu bir hassasiyetin ifadesidir. Ama şunu bilmemiz lazım, Türkiye  Cumhuriyeti devletinin silahlı kuvvetleri bugün Türkiye Cumhuriyeti devletinin  karşı karşıya olduğu bütün tehlike, tehdit ve saldırıları aşacak, alt edecek güce  ve kudrete sahiptir. Bundan kimsenin endişesi olmamalıdır. Polis teşkilatımız,  istihbarat teşkilatımız, Ordumuzun diğer imkan ve kabiliyetleri Türkiye'nin karşı  karşıya olduğu her türlü tehlike ve tehdidi bertaraf edecek güçtedir. O yüzden  hiç kimsenin durumdan vazife çıkarmasına gerek ve ihtiyaç yoktur. Devletimizin,  Anayasamızın, yasalarımızın emriyle yetkilendirilmiş kurumları, kuruluşları,  organları görevinin başındadır ve onlar memleketimizin aleyhine olacak  gelişmelere izin vermemek için teyakkuz halindedir. Hiç kimsenin endişesi  olmasın. Eğer birgün Türk milletinin ve Türkiye Devletinin bugünü ve geleceğiyle  ilgili sıkıntı olur da bu ülkenin güvenlik güçleri, silahlı kuvvetleri,  istihbaratı ve diğer birimleri bu tehlikeleri karşılamaya gücü yetmezse o zaman  ordu-millet olmanın gereğini bu millet yapar.

İşte Atatürk'ün arkasında Kurtuluş Savaşı yıllarında yek vücut oldu,  Anadolu'yu düşmandan temizledi. İşte ordumuzun içerisindeki FETÖ'cü teröristlerin  15 Temmuz'da giriştiği darbe girişimine karşı bu millet, bu seferde Türkiye  Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında bir oldu,  beraber oldu, darbecileri, darbeyi ve onları kullanan bütün güçleri yendi. Allah  bu milletten razı olsun. Türkiye üzerine kim ne hesap yapıyorsa hesabını bir kez  daha gözden geçirmesinde fayda var. Çünkü bütün hesapları bozmakta dünyada en  mahir milletlerin başında Türk milleti geliyor. İnşallah, 2019 hesabını da başka  hesapları da milletimiz bir kez daha bozacaktır. İşte bu kongreler bu anlamda  bizim geleceğe daha güçlü, daha dinamik yol almamız bakımından önem taşıyor."

TRT

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