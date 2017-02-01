Bozdağ: FETÖ'cüler için 94 bin dava açıldı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kanlı darbe girişimi sonrası Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimler hakkında 94 bin dava açıldığını belirtti.
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