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Bozdağ: HDP, ittifakın müttefikidir

Bozdağ: HDP, ittifakın müttefikidir.9621
  • Giriş : 11.06.2018 / 12:32:00

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, HDP ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

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Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Halkların Demokratik Partisi, Millet İttifakı'nın doğrudan müttefiki olduğunu belirtti.

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