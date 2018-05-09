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Bozdağ: İktidar Twitter'dan çıkmaz

Bozdağ: İktidar Twitter'dan çıkmaz.11129
  • Giriş : 09.05.2018 / 15:31:00
  • Güncelleme : 09.05.2018 / 15:32:58

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, seçimlere ilişkin açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Hükümet adına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 24 Haziran'daki seçimlere ilişkin açıklama yaptı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçileceğini söyledi.

Başbakan ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: Milletimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kimseye yedirmez. İktidara gelmenin yolu sandıktan geçer. Rüyaları 24 Haziran'da kabus olacak.

Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

İlk turda cumhurbaşkanı seçilecektir. 

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