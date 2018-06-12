Bozdağ: İnce, Türkiye'den özür dilemeli
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili açıklama yaptı ve İnce'nin tüm Türkiye'den özür dilemesi gerektiğini belirtti.
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