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Bozdağ: İnce, Türkiye'den özür dilemeli

Bozdağ: İnce, Türkiye'den özür dilemeli.13963
  • Giriş : 12.06.2018 / 14:04:00

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Muharrem İnce ile ilgili açıklama yaptı.

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili açıklama yaptı ve İnce'nin tüm Türkiye'den özür dilemesi gerektiğini belirtti.

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