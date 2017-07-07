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Bozdağ: Kati Piri PKK sözcüsü gibi davranıyor

Bozdağ: Kati Piri PKK sözcüsü gibi davranıyor.15284
  • Giriş : 07.07.2017 / 12:14:00

Adalet Bakanı Bozdağ, Avrupa Parlamentosu'nun kararını eleştirdi.

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Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile müzakereleri askıya alma kararı ile ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye raportörü Kati Piri'nin PKK ve FETÖ'nün sözcüsü gibi davrandığını söyledi.

A Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa Parlamentosu'nun sıkandal raporuyla ilgili olarak  "Terör örgütü sözcüleri raportör olmamalı. Rapor iftira ve çarpıtmalarla dolu" ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ, "AP'nin hazırladığı raporda PKK ve FETÖ'nün görüşlerini yansıtmanın ötesine gitmiyor. Bu raporlarda Türkiye gerçeğini yansıtan doğru, adil hiç bir bilgi mevcut değil. Türkiye düşmanlarının hazırladığı raporla gerçeklere ulaşmak mümkün değildir. Bunu kabul etmek de mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Raporu kaleme alan Türkiye raportörü Kati Piri'nin PKK ve FETÖ'nün sözcüsü gibi davrandığını kaydeden Bozdağ, "Bu nedenle bakanlık koltuğuna oturduğumdan bu yana kendisini etmyorum" dedi

TRT

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