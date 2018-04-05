Bozdağ: MİT, 18 ülkede 80 FETÖ'cüyü paketledi
Hükümet adına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 18 ülkede Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik MİT'in yürüttüğü operasyonlarda 80 kişinin yakalandığını duyurdu.
Tel Rıfat operasyonu ile ilgili de konuşan Bozdağ, "YPG/PYD terör örgütleri Afrin'den nasıl temizlendiyse, şimdi Tel Rıfat'tan temizlenecek. Orada da sona doğru yaklaşıldı"diye konuştu.
MİT'in Kosova benzeri operasyonlarını süreceğini anlatan Bozdağ, "18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyip getirdiler" dedi.OHAL ile ilgili de konuşan Bozdağ, "FETÖ gibi terör örgütleri ile mücadele devam ediyor. OHAL'in uzama ihtiyacı ortadadır. TBMM kabul ederse OHAL yeniden uzatılabilir" ifadesini kullandı.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında Tel Rıfat operasyonu, Ankara'daki Suriye zirvesi, OHAL ve MİT operasyonlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. MİT'in Kosova benzeri operasyonlarını süreceğini anlatan ve "18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyip getirdiler" diyen Bozdağ'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
Son 2 günde yaşananlar Türkiye ve bölgemiz açısından tarihi öneme sahip. Putin ve Cumhurbaşkanımız birlikte Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelini birlikte attılar. Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinin başında geliyor. Cumhurbaşkanımızın liderliği, sayın Putin'in desteği ve hükümetimizin çabaları ile önemli bir adım attı. İkinci gün yapılan toplantıda, sayın Putin, Ruhani ve sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber görüşme Türkiye'nin küresel ve bölgesel güçlü bir aktör olduğunun göstergesi olmuştur. Sorunların çözümüne katkı sunmak bakımından son derece önemli. Astana, Soçi zirvesi vardı, devamı Türkiye'de. İran'da da olacak.
Suriye'de sadece askeri yöntemlerle çözüm ortaya koymanın imkanı yok. Cenevre süreci kilitlendi kaldı. Bu görüşmeler Cenevre sürecine de yeni bir ivme katacak. Türkiye'nin de Rusya'nın da İran'ın da yol haritasını ortaya koydu, yayınlanan bildirge. Suriye'nin toprak bütünlüğü korunacaktır. Suriye'yi bölme hayali görenlere karşı çok net bir duruş ortaya koyuldu. Bu hesabı yapanlar sadece terör örgütleri değil. Onları partner yapanlara da mesaj. Suriye'de mezhep esaslı bir değişime gidilmesine izin vermeyiz, bölünmesine rıza göstermeyiz.
"YAKINDA TEL RIFAT'TA İSTEDİĞİMİZ NETİCEYİ ELDE EDECEĞİZ"
Terör örgütü PYD/YPG'nin amacı burada bir terör koridoru oluşturmak sonra bunu terör devletine döndürmek. Burada tam da bu örgütlerin istediği gibi bir yapılanmanın peşinde olduğunu görüyoruz. Bölünmeyi, ayrışmayı da önleme konusunda Suriye'nin egemenliğini koruma noktasında tarihi bir açıklama. YPG/PYD terör örgütleri Tel Rıfat'tan temizlenecek. Orada sona doğru yaklaşıldı, yakında Tel Rıfat'ta istediğimiz neticeyi elde edeceğiz. Sonra Münbiç. Münbiç'te ABD'li yetkililer sözlerin gereğini yerine getirmezse Türkiye'nin duruşu nettir.
Irak merkezi yönetimi, biz buralarda gerekli adımları atacağız dedi. Irak ordusu oralara girdi ama biz arazideki hareketliliği takip ediyoruz. Terör örgütünün üniforma değiştirerek bölgede varlığını devam ettirmesine de biz karşıyız. Biz Sincar'dan ve diğer yerlerden terör örgütünün ve teröristlerin temizlenmesini istiyoruz. Yapılmazsa Türkiye buraları temizleyecek güce sahiptir. Dünkü zirve bölgenin terörden ve teröristlerden arındırılması konusunda bir iradeyi yansıtıyor.
ABD'NİN SURİYE'DEN ASKER ÇEKMESİ
Sayın Trump açıklama yapıyor, sözcüler ayrı açıklama yapıyor. CENTCOM'dan, Pentagon'dan açıklama geliyor. Bu kafa karışıklığı nedeniyle adım atmaktan zorlandığı çok açık. Türkiye bu konuda şerbetli. ABD Türkiye'ye bugüne kadar pek çok söz söyledi ama bugüne kadar bu sözlerin hiçbirisini tutmadı. Biz Suriye'den çekilme açıklamasını dikkate alıyoruz ama arazideki yansımasını görmek istiyoruz. Suudi Arabistan bizim kalmamızı istiyorsa parasını verir kalırız gibi orada başka bir hesap var. Amerika'nın hesabı ne olursa olsun ama bizim diyeceğimiz şey, bölgede Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmasıdır. Biz bundan sonra arazide atılacak adımlara bakıyoruz.
KILIÇDAROĞLU'NUN SANATÇILARA TEPKİSİ
Kılıçdaroğlu siyasetin seviyesini çok düşürdü. Akıl fukarası olan kişinin tek sermayesi küfür ve hakaret olur. Kılıçdaroğlu'nun akılda, fikirde bir fukaralığı var. Kılıçdaroğlu, Afrin'de Türkiye'nin elde ettiği başarıdan rahatsız. Bu başarı Kılıçdaroğlu'nun ayarlarını da bozmuş. Cumhurbaşkanımız sınır bölgesine ilk kez gitmiyor. O zaman da askeri kıyafet giymişti. O zaman tepki göstermedi bu kez Cumhurbaşkanımıza ve yanındaki sanatçılara ahlaksızca, densizce hakaretlerde bulunuyor. O CHP'ye büyük bir haksızlık da yapıyor. CHP'nin yerlerde sürünmesinin nedeni yerde sürünen ahlaktan da kaynaklanıyor. Başkomutan asker elbisesini giyemez mi? Giyer. Niye rahatsız oluyorsun, onur duymuyorsun. Teröre mücadelesinde askerimizin yanındayız diyorlar. Bu teşekkürü hak eden bir davranıştır. Ben beklerdim ki bir kamuflaj da o giysin. Mehmetçiğe destek, moral versin. Bunlar FETÖ'nün DEAŞ'a silah vs. yardımı yapılıyor haberleri, iftiraları atıldığı zaman o zaman milletvekilleri gittiler oraya. TSK büyük bir başarı elde etmiş, sanatçılarımıza büyük bir saygısızlık yaptı. Bu rezillik, Kılıçdaroğlu'nun tam da kendisine ait bir rezilliktir. Şehitlerimizin manevi açıdan istismarını yapıyor.
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