Facebook Twitter Rss

Bozdağ: O yetkinin ortağı olmayacak!

Bozdağ: O yetkinin ortağı olmayacak!.11302
  • Giriş : 26.12.2016 / 17:55:00
  • Güncelleme : 26.12.2016 / 17:57:36

Bakan Bozdağ, düzenleme ve yürütme yetkisini milletin sandıkta vereceğini vurguladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan yetkinin millette olduğunu belirtti.

Bakan Bozdağ, cumhurbaşkanının alacağı bütün yetkilere karşı yargı denetiminin de açık olduğunu niteledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan  TBMM Anayasa Komisyonu'nda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir usül üzerinde söz alarak, komisyon  başkanlığının, muhalefetin söz taleplerini engellediğini ileri sürerek, "Biz söz  hakkını sizden değil, milletten aldık. Bütün milletvekillerini ilgilendiren böyle  bir konuda hepimizin konuşması gerekmektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin pek çok sorunla boğuştuğunu, iktidar tarafından başkanlık  sisteminin bu sorunlara çareymiş gibi sunulduğunu ileri süren Emir, teklifle  anayasallık görüntüsü altında rejimin değiştirilmeye çalışıldığını, Meclis'in  yetkisizleştirildiğini savundu. Emir'in konuşması sırasında, çoğunluğun oyunu alanın her zaman en  doğru olan anlamına gelmediğini söylemesi üzerine AK Parti Bursa Milletvekili  Hakan Çavuşoğlu, "Türk milleti her zaman doğruyu söyler." dedi. CHP İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya da "Kenan Evren'in anayasasını  seçerken de mi doğruyu söylemişti?" diye sordu.

Yüzde 51 oy alan bir kişinin, milli iradenin tamamını temsil ettiği  anlamına gelemeyeceğini söyleyen Emir, milleti temsil etmenin sayılarla, oylarla  ilgili olmadığını, milletin temsilcisinin Meclis olduğunu söyledi. Emir'in, "Bir  aday, tüm oyları alsa, Murat Emir'in oyunu almamışsa bütün milli iradeyi temsil  eder mi?" diye sorması üzerine AK Parti milletvekilleri "Eder" karşılığını verdi. Emir, AK Parti ve MHP arasında anayasa değişiklik teklifinin  hazırlanması aşamasındaki işbirliğine de değinerek, "kapalı kapılar arkasında  kirli pazarlık" ifadesini kullandı.

MHP'Lİ PARSAK'TAN CHP'Lİ EMİR'E SERT YANIT

MHP afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak da söz alarak Emir'in  sözlerine yanıt verdi. Partisinin ilk günden itibaren aynı şeyi savunduğunu belirten Parsak,  "kirli pazarlık" ifadesi için de "kişi herkesi kendisi gibi bilir"  değerlendirmesinde bulundu. Parsak, CHP'nin düzenlemedeki itiraz noktalarına ilişkin önerge  vererek, katkıda bulunabileceğini de vurguladı.

YARGI YOLU AÇILIYOR

Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ, söz alarak teklifin getirdiği  düzenlemelere değindi. Teklifin birinci maddesi ile anayasadaki, yargı yetkisinin Türk  milleti adına "bağımsız" mahkemelerce kullanılacağına ilişkin maddeye "tarafsız"  ifadesinin de eklendiğini belirten Bozdağ, "Yargı görevi yapan birisi kendisini,  anayasa, yasa ve hukuk değil de başka şeylerle bağlı hissederse tarafsızlığı da  bağımsızlığı da kaybeder." değerlendirmesinde bulundu.Bozdağ, teklifteki yargıya ilişkin düzenlemelerin, cumhuriyetin  niteliklerinden "hukuk devleti" ilkesini güçlendiren mahiyette olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığıyla ilgili düzenlemeler hakkında da bilgi veren  Bozdağ, getirilen yeniliklerle cumhurbaşkanının işlemlerinin yargı denetimine  açıldığını söyledi.

Bozdağ, "Teklifle, cumhurbaşkanın tek başına yapacağı bütün  işlemlerine karşı yargı denetiminin de açıldığını görüyoruz. Bu son derece  önemlidir. Hukuk devletini güçlendirme bakımından da büyük bir anlam ifade  etmektedir. Cumhurbaşkanını resen imzaladığı emirler, kararlar ne kadar varsa  bunların hepsine de yargı yolu açılmaktadır. Bu iki düzenleme cumhuriyetimizin  hukuk devleti vasfını güçlendiren düzenlemelerdir." diye konuştu. Anayasa değişikliğinin cumhurbaşkanını, mevcut durumdan daha sorumlu  bir hale getirdiğini belirten Bozdağ, yargı denetimi ve sorumluluk yüklenmesine  ilişkin önemli adımlar atıldığının altını çizdi.

'MEVCUT SİSTEM KAVGAYA ZEMİN HAZIRLIYOR'

Mevcut anayasanın vesayeti taçlandıran bir niteliği olduğunu,  Cumhurbaşkanı ve başbakan arasında uyumsuzluklar olması halinde sorunları  artırdığını ifade eden ve buna ilişkin geçmişten örnekler veren Bozdağ,  uygulamadaki sistemin kavga zemini oluşturduğunu vurguladı.  Bozdağ, "Düzenleme ile yürütme yetkisini millet sandıkta verecek.  Millet bu yetkiyi kime verdiyse, o kullanacak. O yetkinin ortağı olmayacak" şeklinde konuştu. Teklifte HSYK'ya yönelik düzenlemeye ilişkin de Bozdağ, "HSYK'da seçim  usulünün kalkmış olması, yargıya yapılan en büyük iyiliklerden biri olmuştur."  dedi.  Öte yandan komisyona verilen öğle yemeği arasında grup başkanvekilleri  bir araya gelerek, çalışmaların daha sağlıklı ilerlemesi için neler  yapılabileceğini görüştü. Toplantıda ortak bir karar alınamadığı, ancak görüşmeler devam ederken  özellikle konuşma süreleri konusunda makul bir sürenin yerleşeceğinin öngörüldüğü  öğrenildi.

Konya'da yaşanan kazada 1 kişi can verdi

Başbakan: FETÖ'cülere dersini verdik

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

CHP'li Böke: Teklif madde madde dökülüyor!

CHP'li Böke: Teklif madde madde dökülüyor!

Tartışma konusu olan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili CHP'den açıklama geldi.

HDP'li Aysel Tuğluk adliyeye sevk edildi

HDP'li Aysel Tuğluk adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan HDP'li Aysel Tuğluk'un adliyeye sevk edildiği ortaya çıktı.

 

Başbakan ve Bahçeli anlaştı!

Başbakan ve Bahçeli anlaştı!

Başbakan Binali Yıldırım ile Devlet Bahçeli anayasa konusunda anlaştı.

HDP'ye bir şok daha! Zorla getirilecek!

HDP'ye bir şok daha! Zorla getirilecek!

HDP'li vekil Mehmet Ali Aslan mahkemeye zorla getirilecek.

 

Dışişleri Bakanı, Rus bakan ile görüştü

Dışişleri Bakanı, Rus bakan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Anayasa teklifinde ilk 2 madde tamam

Anayasa teklifinde ilk 2 madde tamam

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hareketli anlar yaşanıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya