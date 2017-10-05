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Bozdağ: Referandumun iptali duyurulmalı

Bozdağ: Referandumun iptali duyurulmalı.9621
  • Giriş : 05.10.2017 / 14:48:00

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, kuzey Irak'taki gelişmeleri değerlendirdi.

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Sepet Beşik

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, kuzey Irak'ta yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada IKBY lideri Mesud Barzani'nin bağımsızlık referandumunu iptal ettiğini ilan etmesi gerektiğini belirtti.

Bozdağ, "Barzani yönetimi, referandumun iptal edildiğini ve bunun kendileri açısından hiçbir geçerliliği olmadığını ilan etmelidir. Kuzey Suriye'de yeni bir Kürt oluşumuna veya Kürt devletine eğer Türkiye göz yumarsa, bu yakın gelecekte Türkiye'nin aleyhine, hepimizin aleyhine çok büyük sonuçlar doğuracaktır. Biz bunu görüyoruz "dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin (İAÜ) Florya Halit Aydın  Yerleşkesinde düzenlenen akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada,  dışarıda olan her şeyin Türkiye'nin içini etkilediğini  belirterek, şöyle konuştu: "Bugün Suriye, Irak ve komşu ülkelerde yaşanan her şeyi eğer Türkiye  Cumhuriyeti Devleti, İstanbul'da Ankara'da yaşanıyormuş gibi değerlendirip tedbir  almaz, analiz yapmaz, adımlar atmazsa Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh dediği  ilkeyi gerçekleştiremez. Bazıları diyor ki 'Atatürk'ün böyle bir sözü var, siz  buna kulak vermiyorsunuz.' Biz kulak veriyoruz. Niye veriyoruz? Bu etrafımızda  olup biten her şeyi yakın takip ederek. Milletimizin, devletimizin, gelecek  nesillerin aleyhine sonuçlar doğmaması için gereken her adımı cesurca atarak biz  bunu yapıyoruz. Silah alınıyor. Kullanmak için mi alıyoruz hepsini? Kullanmak  zorunda olmayalım diye alıyoruz. Ama kullanmak zorunda kaldığında, Türkiye bunu  kullanır. Ama bütün silahlar savaş için değil, savaş olmasın diyedir. Barış  muhafaza edilsin, huzur, sükun korunsun diyedir."

Türkiye'nin Suriye ile 910 kilometre, Irak ile 375 kilometre sınırı  olduğunu hatırlatan Bozdağ, buralarla hem tarih hem coğrafya hem siyaset hem de  din açısından kopmaz bağlar olduğunun altını çizdi. Onun için buradaki hadiselere gözlerini kapatmayacaklarını vurgulayan  Bozdağ, şunları kaydetti:  "Kuzey Suriye'de yeni bir Kürt oluşumuna veya Kürt devletine eğer  Türkiye göz yumarsa, bu yakın gelecekte Türkiye'nin aleyhine, hepimizin aleyhine  çok büyük sonuçlar doğuracaktır. Biz bunu görüyoruz. O bölgede kimin ne yaptığını  da görüyoruz. Onun için Fırat Kalkanı Harekatı yapıldı. Onun için hem Amerika hem  Rusya hem İran ile bütün taraflarla görüşüyor ve bu bölgede DEAŞ terör örgütünün  silinmesi, yok edilmesi hem de bölgede PKK'nın uzantısı PYD, YPG terör  örgütlerinin silinmesi, Irak, Suriye'nin toprak bütünlüğünün, siyasi birliğinin  korunması konusunda, Türkiye üzerine düşeni bugüne kadar yapmıştır, bundan sonra  da yapmaya devam edecektir. Eğer biz oradaki hadiselere karşı aktif tutum  takınmazsak, o zaman Türkiye'nin aleyhine sonuçlar doğmasına rıza göstermiş  olacağız."

KUZEY IRAK'TAKİ GAYRİ MEŞUR REFERANDUM

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin aldığı gayrimeşru referandum kararını  uyguladığını hatırlatan Bozdağ, şöyle devam etti:   "Biz söyledik, bu referandum kararı gayrimeşrudur ve yok hükmündedir.  Barzani yönetimi, referandumun iptal edildiğini ve bunun kendileri açısından  hiçbir geçerliliği olmadığını ilan etmelidir. Irak'ın toprak bütünlüğüne, siyasi  birliğine ve egemenlik haklarının korunması konusunda herhangi bir farklı  düşünceye sahip olmadığını ve bunları aynen kabul ettiğini de ilan etmelidir.  Irak Hükümeti ile kendi aralarında olan anlaşmazlıkları çözmek için şartsız Irak  Hükümeti ile görüşmelere başlamalıdır. Bu referandumun kesinlikle bölgedeki  statülerde herhangi bir değişikliğe yol açmayacağını ve Irak Anayasası'nın  kendileri için de bağlayıcı ve geçerli olduğunu bir kez daha deklare etmelidir.  Bunları yaparsa, yaptığı yanlıştan o zaman dönmüş olur. Eğer yapmazsa o zaman  bölge, bugünkünden daha fazla sıkıntılara gebe demektir. Yarın başka hadiseler  olacak demektir ve Türkiye, burada (Irak) olup bitenleri, kendi milli güvenliği  bakımından doğrudan bir tehdit olarak değerlendirmektedir. Bu tehdidin, bu riskin  büyümemesi ve ortadan kaldırılması elbette bizim birinci önceliğimizdir. O  nedenle diyoruz ki Türkiye, Irak, İran beraber, uluslararası toplumun desteği ve  uluslararası meşruiyeti de gözeterek, buradaki gelişmeleri yakından takip  edeceğiz. Hangi adımı ne zaman atacağımıza da bu çerçevede karar vereceğiz.  Bölgemizde, bölgeyi yeni yangınlara, yeni kavgalara, yeni şiddet dalgalarına  götürecek adımların atılmasına izin vermeyeceğiz. Hükümetimiz ve Türkiye  kararlıdır."

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