Bozdağ: Referandumun iptali duyurulmalı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, kuzey Irak'ta yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada IKBY lideri Mesud Barzani'nin bağımsızlık referandumunu iptal ettiğini ilan etmesi gerektiğini belirtti.Bozdağ, "Barzani yönetimi, referandumun iptal edildiğini ve bunun kendileri açısından hiçbir geçerliliği olmadığını ilan etmelidir. Kuzey Suriye'de yeni bir Kürt oluşumuna veya Kürt devletine eğer Türkiye göz yumarsa, bu yakın gelecekte Türkiye'nin aleyhine, hepimizin aleyhine çok büyük sonuçlar doğuracaktır. Biz bunu görüyoruz "dedi.Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin (İAÜ) Florya Halit Aydın Yerleşkesinde düzenlenen akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, dışarıda olan her şeyin Türkiye'nin içini etkilediğini belirterek, şöyle konuştu: "Bugün Suriye, Irak ve komşu ülkelerde yaşanan her şeyi eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İstanbul'da Ankara 'da yaşanıyormuş gibi değerlendirip tedbir almaz, analiz yapmaz, adımlar atmazsa Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh dediği ilkeyi gerçekleştiremez. Bazıları diyor ki 'Atatürk'ün böyle bir sözü var, siz buna kulak vermiyorsunuz.' Biz kulak veriyoruz. Niye veriyoruz? Bu etrafımızda olup biten her şeyi yakın takip ederek. Milletimizin, devletimizin, gelecek nesillerin aleyhine sonuçlar doğmaması için gereken her adımı cesurca atarak biz bunu yapıyoruz. Silah alınıyor. Kullanmak için mi alıyoruz hepsini? Kullanmak zorunda olmayalım diye alıyoruz. Ama kullanmak zorunda kaldığında, Türkiye bunu kullanır. Ama bütün silahlar savaş için değil, savaş olmasın diyedir. Barış muhafaza edilsin, huzur, sükun korunsun diyedir."Türkiye'nin Suriye ile 910 kilometre, Irak ile 375 kilometre sınırı olduğunu hatırlatan Bozdağ, buralarla hem tarih hem coğrafya hem siyaset hem de din açısından kopmaz bağlar olduğunun altını çizdi. Onun için buradaki hadiselere gözlerini kapatmayacaklarını vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti: "Kuzey Suriye'de yeni bir Kürt oluşumuna veya Kürt devletine eğer Türkiye göz yumarsa, bu yakın gelecekte Türkiye'nin aleyhine, hepimizin aleyhine çok büyük sonuçlar doğuracaktır. Biz bunu görüyoruz. O bölgede kimin ne yaptığını da görüyoruz. Onun için Fırat Kalkanı Harekatı yapıldı. Onun için hem Amerika hem Rusya hem İran ile bütün taraflarla görüşüyor ve bu bölgede DEAŞ terör örgütünün silinmesi, yok edilmesi hem de bölgede PKK'nın uzantısı PYD, YPG terör örgütlerinin silinmesi, Irak, Suriye'nin toprak bütünlüğünün, siyasi birliğinin korunması konusunda, Türkiye üzerine düşeni bugüne kadar yapmıştır, bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Eğer biz oradaki hadiselere karşı aktif tutum takınmazsak, o zaman Türkiye'nin aleyhine sonuçlar doğmasına rıza göstermiş olacağız."Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin aldığı gayrimeşru referandum kararını uyguladığını hatırlatan Bozdağ, şöyle devam etti: "Biz söyledik, bu referandum kararı gayrimeşrudur ve yok hükmündedir. Barzani yönetimi, referandumun iptal edildiğini ve bunun kendileri açısından hiçbir geçerliliği olmadığını ilan etmelidir. Irak'ın toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine ve egemenlik haklarının korunması konusunda herhangi bir farklı düşünceye sahip olmadığını ve bunları aynen kabul ettiğini de ilan etmelidir. Irak Hükümeti ile kendi aralarında olan anlaşmazlıkları çözmek için şartsız Irak Hükümeti ile görüşmelere başlamalıdır. Bu referandumun kesinlikle bölgedeki statülerde herhangi bir değişikliğe yol açmayacağını ve Irak Anayasası'nın kendileri için de bağlayıcı ve geçerli olduğunu bir kez daha deklare etmelidir. Bunları yaparsa, yaptığı yanlıştan o zaman dönmüş olur. Eğer yapmazsa o zaman bölge, bugünkünden daha fazla sıkıntılara gebe demektir. Yarın başka hadiseler olacak demektir ve Türkiye, burada (Irak) olup bitenleri, kendi milli güvenliği bakımından doğrudan bir tehdit olarak değerlendirmektedir. Bu tehdidin, bu riskin büyümemesi ve ortadan kaldırılması elbette bizim birinci önceliğimizdir. O nedenle diyoruz ki Türkiye, Irak, İran beraber, uluslararası toplumun desteği ve uluslararası meşruiyeti de gözeterek, buradaki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Hangi adımı ne zaman atacağımıza da bu çerçevede karar vereceğiz. Bölgemizde, bölgeyi yeni yangınlara, yeni kavgalara, yeni şiddet dalgalarına götürecek adımların atılmasına izin vermeyeceğiz. Hükümetimiz ve Türkiye kararlıdır."TÜRKİYE