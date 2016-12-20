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Bozdağ: Terörle mücadele zaafa uğramayacak

Bozdağ: Terörle mücadele zaafa uğramayacak.11302
  • Giriş : 20.12.2016 / 20:46:00

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a düzenlenen suikaste ilişkin açıklamada bulundu.

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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen kalleş suikast hakkında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamada bulundu. Bozdağ'da şimdiye kadar yapılan yorumlar gibi bu saldırının iki ülke ilişkilerine karşı yapılmış olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a yapılan silahlı saldırı hakkında; "Bu bir terör saldırısıdır. Kurşun Rusya ve Türkiye ilişkilerine atıldı. Saldırganın polis olması niteliği değiştirmez. Saldırganın bütün bağlantıları ortaya çıkacaktır. Saldırılar terörle mücadeleyi zaafa uğratmayacak." dedi

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