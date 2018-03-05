Bozdağ: Yunanistan'la takas söz konusu değil
Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası hükümet adına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye'de tutuklanan Yunan askerlerle ilgili takasın söz konusu olmadığını belirtti.
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