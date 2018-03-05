Facebook Twitter Rss

Bozdağ: Yunanistan'la takas söz konusu değil

Bozdağ: Yunanistan'la takas söz konusu değil.9621
  • Giriş : 05.03.2018 / 17:32:00

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan Yunan askerlerle ilgili açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası hükümet adına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye'de tutuklanan Yunan askerlerle ilgili takasın söz konusu olmadığını belirtti.

CHP Konak İlçe Başkanı istifa edeceğini açıkladı

LPG'ye indirim geliyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kritik madde 6 saatte kabul edildi

Kritik madde 6 saatte kabul edildi

Siyasi partilerin seçimde ittifak yapabilmesine yarayan kanun teklifinin ilk maddesi 6 saatlik görüş

Erdoğan müdahale etmeyecek

Erdoğan müdahale etmeyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şeker fabrikaları konusunda bir mücadelede bulunmayacak.

 

CHP ittifak için kapı kapı geziyor

CHP ittifak için kapı kapı geziyor

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, ittifak için kapı kapı geziyor.

Başbakan: Hodri meydan!

Başbakan: Hodri meydan!

Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütlerine ve onları destekleyen gruplara seslendi.

 

Bilal Erdoğan: Abdülhamit'i yediler...

Bilal Erdoğan: Abdülhamit'i yediler...

Bilal Erdoğan, Abdülhamit'i yediklerini ama Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyeceklerini söyledi.

Başbakan'dan kritik Raco açıklaması

Başbakan'dan kritik Raco açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya