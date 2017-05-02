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Bozkırlı Lise 2.sınıf öğrencisi roman yazdı

Bozkırlı Lise 2.sınıf öğrencisi roman yazdı.15599
  • Giriş : 02.05.2017 / 14:40:00

Konya’da Lise 2.sınıf öğrencisi Ayşegül Özümağı “Gizemli” adını verdiği romanını çıkardı.

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Aslen Konya Bozkır doğumlu olan ve Konya Meram Anadolu Lisesi 10. sınıfta okuyan Ayşegül Özümağı yaşıtları gibi kitap okumanın yanında kendi kitabını çıkararak bir fark yarattı.

Çıkarmış olduğu ve büyük ilgi uyandıran “Gizemli”kitabının 16 yaşındaki yazarı Özümağı yaptığı açıklamada “Ortaokuldan bu yana içimde sürekli kitap yazma isteği vardı. Ama bir türlü güzel bir konu bulamıyordum.

Daha öncelerden de çalışmalar yaptım ama onlar  pek içime sinmedi. Ancak 9. sınıfta aklıma harika bir fikir geldi ve işe koyuldum. Şuan adını “Gizem” koyarak satışa sunulan 150 sayfalık bu kitabımı yaklaşık bir yılda kitap haline getirebildim.

“Gizemli” kitabımın konusunu özetlemek gerekirse, sadece bir yıllığına şizofreni hastalığına yakalanan genç bir kızın bir oğlanı sınıfında görmesiyle başlıyor.

Kitabımı hazırlamamda ve yayına girmesinde büyük emekleri olan başta ailem olmak üzere,  bana bu yaşıma kadar yön veren tüm öğretmenlerime teşekkür ederim” dedi.

Yazdığı kitabın sevincini yaşayan Özümağı, kitap yazmayı tercih etmesini kitapları çok sevmesine ve devamlı o kitap okumasına bağlıyor ve yaşıtlarına ve tüm öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyor.

Genç Yazarımızınn kitabını temin etmek isteyenler İnternetten kitap satışı yapan tüm sitelerden temin edebilirler. Kitabın piyasa satış fiyatı Fiyatı: 8,00 TL’dir ve kitap 150 sayfadır.

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