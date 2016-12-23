Bozkırlılardan anlamlı ziyaretler
Konya’nın Bozkır ilçesinde ilçede faaliyet gösteren iş yeri sahipleri ve Bozkırlı vatandaşların oluşturduğu heyet ilçe Jandarma Komutanlığına ve İlçe Emniyet Amirliğine destek ziyareti gerçekleştirdi.
Bozkırlı Esnaf ve Vatandaşlardan oluşan Eski Belediye Başkanlarından Abdurrahman Keşir önderliğindeki 20 kişilik heyet ilçe Jandarma Komutanlığında ve İlçe Emniyet Amirliğide ziyaretlerinde Bozkır olarak askerimizin ve polisimizin her daim yanındayız mesajını iletti.
Ziyaret dolayısıyla açıklamalarda bulunan heyet temsilcisi Keşir “Bozkır halkı olarak her zaman olduğu gibi Devletimizin ve Milletimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bugün burada bu ziyaretleri kahramanca vatanımızın müdafaası için can siper hane olarak çarpışan güvenlik kuvvetlerimize destek için gerçekleştiriyoruz.
Polis, Asker ve millet el ele bu günleri aşacağız” dedi.
Ziyaretler sonrasında heyette bulunan Mustafa Hamarat Şehitler için Kuran-ı Kerim okuduktan sonra Jandarma Komutanlığı ve İlçe Amniyet Amirliği önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.
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