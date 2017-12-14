Brad Pitt ile Jennifer Lawrence aşk yaşıyor
Angelina Jolie ile boşanma davası devam eden dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, uzun zamandır hoşlandığı Jennifer Lawrence'ın numarasını arkadaşlarından istedi.
Aralarındaki 27 yaş farkı umursamayan ünlü çiftten Lawrence, 48 yaşındaki yönetmen sevgilisinden geçen ay ayrılmıştı. Brad Pitt'in ise Angelina Jolie ile boşanma davası sürüyor.
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