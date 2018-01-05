Brad Pitt, Sienna Miller tarafından reddedildi
Eşi Angelina Jolie'den ayrılan dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, Sienna Miller ile yakınlaşmıştı. Ünlü aktörün yeni ilişkisi de başlamadan bitti.
İddialara göre, Jolie ile ayrıldıktan sonra çocuklarına zaman ayırmadığı konuşulan Brad Pitt, bu haberler yüzünden Miller’a “İlişkiyi gizli yaşayalım” dedi. 36 yaşındaki İngiliz oyuncu ise bunu kabul etmeyerek, ilişkiyi başlamadan noktaladı.
TRT
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