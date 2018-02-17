Brad Pitt'ten 5 ay sonra Jennifer da boşandı
Hollwood yeni bir dedikodu ile çalkalanıyor. Büyük bir aşkla evlendiği Angelina Jolie'den sancılı bir şekilde ayrılan Brad Pitt'in eski eşinin de boşanma kararı alması yeni aşk iddialarını gündeme getirdi.
Boşanma kararının Aniston'ın eski eşi Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin ayrılmasından 5 ay sonra geldiği kaydedilirken tüm gözler eski aşıklara çevrildi. Sosyal medya kullanıcıları, 5 yıl boyunca evli olan Aniston ve Pitt'in tekrar bir araya geleceğine dair yorumlarda bulundu.
SABAH
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