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Bruma'nın önüne 5 yıllık kontrat koyulacak

Bruma'nın önüne 5 yıllık kontrat koyulacak.17924
  • Giriş : 01.01.2017 / 09:48:00

Galatasaray'da Bruma için seferberlik ilan edildi. Siyahi futbolcuya 5 yıllık anlaşma teklif edilecek.

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Galatasaray, Bruma'ya bir servest teklif ediyor. Yönetim, genç yeteneği kaybetmek istemiyor. Ligin ilk yarısında göz dolduran bir performans sergileyen Bruma'nın 5 sene daha takımda kalması isteniyor.

Fanatik'te yayınlanan bu habere göre Galatasaray’ın yükselen değeri, Avrupa kulüplerinin yeni gözdesi Bruma, Sarı-Kırmızılı kulübün ara transferdeki ilk bombası olacak gibi görünüyor... Ligin ilk yarısına 5 gol ve 5 asistlik performansıyla damga vuran 22 yaşındaki futbolcunun, kulübüyle 2018 yılına kadar mukavelesi var.

Ancak yönetim hem Bruma’nın kontratını uzatmak hem de zam yaparak oyuncunun motivasyonunu artırmak istiyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz haftalarda Portekizli oyuncunun menaceriyle olumlu sonuçlanan bir görüşme yapılmıştı. Sarı-Kırmızılı idarecilerin, önümüzdeki hafta Bruma’ya resmi teklifi ileteceği öğrenildi.

Her sene otomatik zam

Yeni sözleşmeye göre genç yeteneğin yıllık ücreti 2 milyon Euro’ya çıkacak ve kontrat 5 yıllık olacak. Ayrıca garanti ücretin her yıl otomatik olarak zamlanacağı öğrenildi.

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