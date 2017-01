Bruma: Teklif gelirse seve seve kalırım

Galatasaray'da top koşturan Portekizli oyuncu Bruma, Cimbom'da yoluna devam etmek için menajeri aracılığı ile sözleşme uzatılması için görüşme yaptığını açıkladı.Bruma, Galatasaray'da bir sıkıntısı olmadığını ve beklentilerinin karşılandığı takdirde seve seve kalabileceğini belirtti.Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma, Antalya 'da basın toplantısı düzenledi. Türkiye'deki terör olaylarından dolayı çok çok üzgün olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Bruma, "Bütün dualarım Türk halkıyla" dedi.İkinci yarı hazırlıklarının başladığını söyleyen Bruma, Alanyaspor maçı sonrası Yasin'in kendisine pas vermediği serzenişlerine de açıktlık getirdi. Bruma, "Bu tip şeyleri kafamıza takmıyoruz. Ben Yasin'i, Yasin beni çok seviyor. O maçta birazcık bencil davranmış olabilirim. Ancak sonraki maçlarda onun bana, benim ona paslarım vardı. Sadece o günkü maçta gol atma isteğimden kaynaklandı. Yasin'le aramda bireysel olarak bir anlaşmazlık yok." açıklamalarını yaptı.Kendisine Galatasaray ve yurt dışından herhangi bir teklif olup olmadığı yönündeki soruya da yanıt veren Portekizli oyuncu, "Galatasaray'da çok mutluyum. Bana ilgilerin olması, Avrupa'dan talep olması beni mutlu ediyor. Galatasaray'la 1 yıllık sözleşmem var. Kulüpten teklif gelirse seve seve kabul ederim. Ancak hem kulüp hem de benim için Avrupa'dan cazip bir teklif gelirse o zaman bunu da değerlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.Genç bir oyuncu olduğunu kaydeden Bruma şöyle devam etti, "Mutlaka geliştirmem bir çok konu var. En büyük avantajlarımdan bir tanesi takımda çok tecrübeli oyuncuların olması. Wesley, Selçuk ve Podolski bunlardan bir tanesi. Her gün onlardan bir şeyler öğreniyorum. Eren pivot santrafor. Mutlaka bir çok ortaya ihtiyacı olan bir oyuncu. Pozisyonu bulduğumda yaptığımı düşünüyorum. Bazen sorumluluk alıp kendim gidiyorum. Bazen de orta yapıyorum. Bu konuda egoist olmadığımı düşünüyorum."Hangi takımda forma giymek istersin sorusu yölentilen genç oyuncu, "Şu an için tamamen Türkiye Ligi'ne, Galatasaray'ın şampiyon olmasına odaklandım. Portekiz, İspanya, İtalya ligi'yle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz." demekle yetindi.Kendisine Galatasaray'dan teklif gelip gelmediği yönündeki soruya da olumlu yanıt veren Bruma, "Galatasaray ile menajerim sözleşme uzatılması konusunda görüşme yaptı. Bundan sonraki günlerde de oturulup konuşulacak. Burada olmaktan çok mutluyum. Koıntrat şartları da beni memnun ederse kalmakta bir sıkıntüı olmaz. " dedi.Hedefin bütün takım ve camia olarak şampiyonluk olduğunu vurgulayan Portekizli oyuncu, "Elimizden geleni yapıyoruz. Yüzde vermem doğru olmaz. Ama Türkiye Ligi'nde ciddi rakipler var. Çok zor maçlar oluyor. Şampiyonluk için mücadele eden başka takımlar var. Bir takımı rakip göstermek doğru olmaz. Türkiye Ligi'ndeki her maçımız zor oluyor." sözleriyle işlerinin zor olduğunu ifade etti.Çin'den teklif gelmesi durumundaki tavrı da sorulan Portekizli oyuncu, "Çin piyasası çok etkin olmaya başladı.Oyuncunun da hedefleri önemli. Oyuncu için makulsa Çin'e gidilebilir." yanıtını verdi.