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Bruma tekrar Galatasaray'a mı dönecek?

Bruma tekrar Galatasaray'a mı dönecek?.17125
  • Giriş : 15.06.2018 / 08:33:00

Leipzig forması giyen Bruma'nın Galatasaray'a döneceği iddiaları öne sürülmeye başlandı.

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Sepet Beşik

2013 yazında Sporting Lizbon'dan sarı kırmızılı ekibe gelen Bruma'nın Galatasaray ile yollarının bir kez daha kesişip kesişmeyeceği merak ediliyordu. Leipzig forması giyen ve Fatih Terim'in eski göz ağrılarından olan 23 yaşındaki yıldız futbolcunun, Gary Rodrigues'in satılması halinde kiralık olarak sarı kırmızılı formayı giyebileceği iddia ediliyordu.

Galatasaray ile transfer için herhangi bir temas olmadığını açıklayan Bruma'nın menajeri Balde, Leipzig forması giyen oyuncusunun takımında mutlu olduğunu söyledi.

Balde, "Bruma şu anda Leipzig forması giyiyor ve takımdan ayrılma gibi bir düşüncesi bulunmuyor. Burada çok mutlu, Galatasaray'dan kimseyle görüşmedik. Bize böyle bir teklif gelmedi" açıklamasını yaptı.

Sarı kırmızılılar'ın geçtiğimiz sezon Leipzig'e 12.5 milyon euro karşılığında sattığı Portekizli yıldızın Alman ekibiyle 2022 yılı Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Bruma geçen sezon Leipzig formasıyla tüm kulvarlarda toplam 40 maça çıktı ve 7 gol atıp, 2 de asist yaptı.

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