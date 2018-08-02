Brunson için yoğun güvenlik
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında krize neden olan ABD'li Papaz Brunson'un evinin önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti'nin, İncirlik Üssü'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından İzmir'de incelemelerde bulunması bekleniyor. Scaparrotti'nin, İzmir ziyaretinden önce ev hapsinde bulunan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın evinin önündeki güvenlik önlemleri artırıldı.
Orgeneral Scaparrotti, dün Türkiye'ye gelerek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler hakkında görüştü.
Scaparrotti, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a da yeni görevi dolayısıyla ziyarette bulundu. Bugün de Adana'daki İncirlik Üssü'nü ziyaret eden Scaparotti'nin, daha sonra İzmir'e gelerek, NATO Kara Komutanlığı'nda denetleme yapması bekleniyor.
Scaparrotti'nin, İzmir ziyaretinden önce FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanırken sağlık sorunları gerekçe gösterilerek, ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkarılan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın kaldığı evin önündeki güvenlik önlemleri artırıldı. Sokağın başına yunus polisleri yerleştirilirken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de sokakta önlem aldı.
SPUTNİK
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