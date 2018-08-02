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Brunson krizinin Türkiye'ye etkisi ne olacak?

Brunson krizinin Türkiye'ye etkisi ne olacak?.11096
  • Giriş : 02.08.2018 / 15:14:00

Brunson krizi ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli bir açıklama geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararı aldığı Brunson krizi ile ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaşananların ekonomiye etkisini değerlendirdi.

Albayrak şu mesajları verdi:

ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı bizim için kabul edilebilir değildir.

Yanlışta ısrar edilmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun Türkiye ve Türk ekonomisine etkisi sınırlı olacak.

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