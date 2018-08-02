Brunson krizinin Türkiye'ye etkisi ne olacak?
Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararı aldığı Brunson krizi ile ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaşananların ekonomiye etkisini değerlendirdi.
Albayrak şu mesajları verdi:
ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı bizim için kabul edilebilir değildir.
Yanlışta ısrar edilmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun Türkiye ve Türk ekonomisine etkisi sınırlı olacak.
HÜRRİYET
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