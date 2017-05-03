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BTK Başkanı'ndan Wikipeida yorumu

BTK Başkanı'ndan Wikipeida yorumu.21805
  • Giriş : 03.05.2017 / 11:35:00

BTK Başkanı Sayan, Wikipedia ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Sayan, dünyanın en büyük inernet ansiklopedisi Wikipedia ile ilgili değerlendirme yaptı ve yargı kararları uygulanmadan Wikipedia'nın açılmasının mümkün olmadığını belirtti..

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, "Yargı kararları uygulanmadan Wikipedia'nın açılması mümkün değil. Kimse 'Ben Türk mahkemelerini tanımam' deme hakkına sahip değil" diye konuştu. 

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